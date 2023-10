Atletas da casa brilham em Abu Dhabi

De Euronews

No segundo dia do toneio, o público vibrou com as exibições dos judocas dos Emirados Árabes Unidos. Nugzari Tatalashvili conquistou a medalha de bronze.

PUBLICIDADE

No segundo dia do Grand Slam de Abu Dhabi, a canadiana Catherine Beauchemin-Pinard conquistou o ouro nos -63 kg. Foi uma vitória com brilho que entusiasmou o público.

"Utilizei a técnica ura-nage. Quando ela chegou para atacar, eu travei-a meio do caminho. Veio tudo das minhas pernas, sou capaz de levantá-la e girar no ar. É uma técnica incrível. Não a utilizo com frequência, mas quando funciona é um grande Ippon”, disse a judoca depois da vitória.

Max-Hervé George, diretor executivo da Icona Capital, entregou as medalhas.

Shakhram Ahadov , do Uzbequistão veio para provar o seu valor depois de conquistar o bronze no ano passado.

Na final dos -73 kg, derrotou Akil Gjakova, do Kosovo, e conquistou o primeiro título num Grand Slam.

“Sinto-me elaxado aqui em Abu Dhabi como se estivesse no Uzbequistão, em casa. Eu amo Abu Dhabi. No ano passado ganhei o bronze aqui e agora o meu primeiro ouro no Grand Slam. Espero que nos próximos eventos e nas Olimpíadas eu ganhe o ouro e defenda a honra do Uzbequistão", disse o atleta.

O Vice-presidente do Conselho Olímpico da Ásia, Otabek Umarov entregou as medalhas.

Nos -70kg, Madina Taimazova venceu a estrela em ascensão da Suécia, Ida Eriksson

O presidente do do grupo de investimentos CEDCO Hungria, Michael Michaely, entregou as medalhas.

Na final dos -81kg, David Karapetyan enfrentou o holandês Frank De Wit. Foi um combate renhido mas Karapetyan marcou o ponto decisivo .

O presidente da Federação de Judo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Bin Thaaloob Alderei, entregou as medalhas.

O público aplaudiu os atletas da casa e a equipa que representa os Emirados Árabes Unidos não defraudou as expectativas. Nugzari Tatalashvili conquistou uma medalha de bronze.

O terceiro e ultimo dia do Grand Slam de Abu Dhabi está narcado para esta quinta-feira.