Portugal aceita receber migrantes do navio humanitário Open Arms

O primeiro-ministro italiano revelou que Portugal, Espanha, França, Alemanha, Roménia e Luxemburgo estão disponíveis para receber migrantes do navio humanitário Open Arms, que está à espera para atracar ao largo de Lampedusa.

Depois de ser suspensa a proibição de entrada nas águas territoriais italianas, o navio navegou até à ilha italiana escoltado por dois navios da Marinha.

Com 147 migrantes a bordo, a embarcação esperava há 13 dia em águas líbias e maltesas por um porto seguro para atracar.

Esta quarta-feira, o Tribunal Administrativo de Lazio suspendeu a proibição de entrada da embarcação em águas italianas, decretada por Matteo Salvini.

O ministro italiano do Interior não cede. Já garantiu que nenhum porto no país vai abrir as portas à entrada de migrantes e que vai assinar um novo decreto para evitar que seja cumprida a decisão do Tribunal de Lázio

Até terminar o braço de ferro entre a organização humanitária espanhola e o ministro italiano, o navio vai continuar ao Largo de Lampedusa à espera da autorização das autoridades italianas para desembarcar.

O fundador da ONG espanhola, Òscar Camps, revelou que pediu à chanceler Angela Merkel e ao presidente Emmanuel Macron para criarem um mecanismo constante de resgate e desembarque de migrantes.