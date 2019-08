Tiroteio em Filadélfia provoca seis feridos

Tamanho do texto

Uma simples rusga durante uma operação da brigada de narcóticos deu origem a um tiroteio que durou várias horas na cidade norte-americana de Filadélfia. O suspeito, fortemente armado, abriu fogo sobre os agentes de autoridade e feriu seis sem gravidade.

De acordo com o Comissário de Polícia, Richard Ross Jr., o atacante disparou várias rondas de tiros e apesar dos agentes no local terem respondido, a maioria foi obrigada a fugir.

Após mais de sete horas e perante um forte aparato policial, o impasse acabou por chegar ao fim, com o responsável pelo tiroteio a entregar-se depois da polícia ter disparado gás lacrimogéneo para o interior do edifício.

Apesar de não terem sido adiantados muitos pormenores acerca do detido, um porta-voz da polícia informou que se tratava de um homem de trinta e seis anos. Segundo a imprensa local, tem um longo historial de problemas com as autoridades e um cadastro recheado de condenações por uso e tráfico de droga desde 2003.