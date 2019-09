Militantes do 5 Estrelas votam coligação governamental

Os militantes do Movimento Cinco Estrelas vão manifestar-se, na terça-feira, sobre a coligação com o Partido Democrático, para a formação de um novo Governo em Itália. Entre as 9h e as 18h, os militantes vão poder responder online, na plataforma Rousseau, à pergunta: "Concorda que o Movimento 5 Estrelas inicie um Governo, liderado por Giuseppe Conte, juntamente com o Partido Democrático?"

A plataforma Rousseau tem sido muito criticada pela vulnerabilidade aos hackers e por ter um histórico de perguntas nada claras. O Partido Democrático que agora prepara uma coligação com o Movimento Cinco Estrelas considerou-a, no passado, "antidemocrática e subversiva".

O líder do Movimento Cinco Estrelas, Luigi di Maio, garantiu que são os militantes que têm a última palavra neste processo.

No domingo, o primeiro-ministro indigitado, Giuseppe Conte, estabeleceu quarta-feira como data-limite para a formação de um novo Governo em Itália.

Conte explicou que está a trabalhar num programa cujos princípios sejam partilhados pelos dois partidos e garantiu que existe consonância, apesar das divergências apontadas pela imprensa. Um dos pontos de atrito seria o facto de o líder do Movimento pretender ser vice-primeiro-ministro, como foi Salvini.