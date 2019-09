Acordo ortográfico debatido no Brasil

No Brasil, pode estar a desenhar-se o princípio do fim do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, alvo de muita discórdia nos dois lados do Atlântico desde que entrou em vigor, há dez anos.

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados tem uma sessão esta terça-feira em que se discute uma possível revogação do acordo. É uma iniciativa do deputado Jaziel Pereira de Sousa, do Partido da República (PR), com apoio da deputada Paula Belmonte, do partido Cidadania. Foram convidados, para a discussão, escritores e linguistas.

O acordo ortográfico foi assinado em 1990 e entrou em vigor há dez anos, mas ainda não foi ratificado por todos os países da CPLP. Tem o objetivo de aproximar as várias escritas do português, mas está longe de reunir consenso, sobretudo em Portugal e no Brasil.