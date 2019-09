Otimismo em Wall Street

Os preços das ações na bolsa norte-americana subiram perante a expetativa de novas conversações entre Washington e Pequim no próximo mês.

A guerra comercial entre as duas maiores economias mundiais levou à queda da bolsa norte-americana no final de julho e início de agosto, o que levantou receios de uma recessão eminente.

Ainda assim, dados recentes referentes à economia norte-americana afastam a possibilidade de um abrandamento da economia a nível interno.

"Por exemplo, ao olharmos para as estimativas das tarifas implementadas e aquelas que foram anunciadas e o impacto na economia global, as nossas estimativas apontam para uma queda do nível do PIB mundial em 0,8% em 2020. É importante resolver este conflito comercial assim como as tensões, de forma a reduzir as tarifas, e criar políticas sólidas a nível internacional", adianta Gita Gopinath, economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, FMI.

Nas últimas duas sessões, o índice de referência Standard & Poor 500 recuperou situando-se a menos de 2% dos valores recorde registados a 26 de julho.