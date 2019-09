Avioneta embate contra edifício no Arizona

Uma avioneta embateu contra um edifício do Aeroporto Regional Ak-Chin, em Maricopa, no estado do Arizona, Estados Unidos da América.

A bordo da aeronave iam duas pessoas, instrutor de aviação e aluno, que foram assistidos no hospital, apresentando ferimentos ligeiros.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.