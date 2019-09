Uma tapeçaria gigante, inspirada na série televisiva "Guerra dos Tronos", está em exibição em Bayeux, na região da Normandia, em França. Tem 90 metros de comprimento e tem vindo a ser tecida na Irlanda do Norte, local da maior parte das filmagens da série. Exposta inicialmente em Belfast, atraiu mais de 1 milhão e 400 mil visitantes.

Kathryn Thomson, a diretora dos Museus Nacionais da Irlanda do Norte diz que com esta tapeçaria estão a fazer com que as gerações mais novas se interessem pela história e tradições culturais da Irlanda.

"Trabalhando neste projeto nos Museus, podemos dar vida à nossa história e ao nosso património, às nossas técnicas tradicionais e podemos celebrá-los através de uma edição muito relevante e contemporânea. Assim, quando tivemos a tapeçaria no Museu Ulster em Belfast, tivemos muitos jovens a virem vê-la, mais do que viriam às nossas exposições nominais e tivemos muitos visitantes internacionais também.

O criador do projeto inspirou-se na tapeçaria de Bayeux com 950 anos que conta a invasão da Inglaterra por Guillerme da Normandia, "O Conquistador".

A obra foi executada com o mesmo fio de linho usado para criar os figurinos e cenários para a série televisiva, tecido num dos últimos teares sobreviventes do país. Cerca de 30 costureiras da Irlanda do Norte passaram um total de 1.500 horas na sua execução.

Mark Henry, diretor de Marketing do Turismo da Irlanda do Norte explica o impacto da série no turismo do país: "No ano passado, 1 em cada 6 visitantes da Irlanda do Norte veio porque tinha interesse na série "Guerra dos Tronos" e visitou os locais das filamgens. Esses turistas injetaram mais de 50 milhões de libras, quase 60 milhões de euros, na economia da Irlanda do Norte. Quando as pessoas pensam no "Senhor dos Anéis" associam-no à Nova Zelândia. O último filme dessa série foi lançado há 16 anos e ainda continua a levar turismo à Nova Zelândia. Acreditamos que a "Guerra dos Tronos" terá o mesmo efeito no turismo da Irlanda do Norte.

A tapeçaria da "Guerra dos Tronos" está em Bayeux, no Hotel du Doyen, até 31 de dezembro, uma boa oportunidade para se apreciar também a peça que lhe serviu de inspiração, a "Tapessria da Rainha Matilde", no Centro Guilherme o Conquistador, antigo seminário de Bayeux.