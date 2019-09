INTERPOL identifica 12 suspeitos de terrorismo

Tamanho do texto

A INTERPOL identificou 12 suspeitos de ligações ao terrorismo que tentaram chegar à Europa este verão. A Operação Neptuno II concentrou-se nas ameaças colocadas pelas ligações marítimas entre o norte de África e o sul da Europa e abrangeu seis países, sete portos marítimos e mais de um milhão e 200 mil pesquisas nas bases de dados da agência de polícia internacional em busca de documentos perdidos ou roubados e viaturas roubadas.

A operação decorreu entre os dias 24 de julho e 8 de setembro em Espanha, França, Itália, Marrocos, Argélia e Tunísia para tentar combater o auxílio à imigração ilegal e o tráfico de pessoas, armas e droga.

As investigações lideradas pela INTERPOL com o auxílio da Frontex, agência europeia de gestão de fronteiras, e da Organização Mundial das Alfândegas, resultaram em 31 casos suspeitos, identificados nas rotas marítimas que ligam o norte de África e o sul da Europa. De acordo com a agência de polícia internacional, desses 31, "mais de doze têm ligações a movimentos suspeitos de terrorismo".

A base de dados da INTERPOL conta atualmente com mais de 50 mil suspeitos de terrorismo identificados.