Japão volta a bater o pé aos gigantes do râguebi

O Japão voltou a fazer história no Campeonato do Mundo de râguebi e deu um passo de gigante rumo à primeira presença nos quartos-de-final ao derrotar a Irlanda por 19-12. O XV asiático mostrou que a vitória frente à África do Sul, há quatro anos, não foi fruto do acaso e mostrou uma vez mais argumentos para lutar de igual para igual com os grandes.

À semelhança do que já tinha acontecido na vitória do jogo de abertura frente à Rússia, os nipónicos entraram mal e viram o adversário adiantar-se no marcador. Garry Ringrose e Rob Kearney marcaram os ensaios dos irlandeses, mas a partir daí, só deu Japão.

Yu Tamura não tremeu na hora de pontapé aos postes e foi decisivo ao converter quatro penalidades mas o herói foi Kenki Fukuoka. O ponta consumou a reviravolta no marcador com um ensaio aos 59 minutos que levou ao rubro os 47 mil espetadores que encheram o estádio Shizuoka, em Fukuori.

Os nipónicos lideram o grupo A com nove pontos em dois jogos, mais três que os irlandeses. Nos outros jogos desde sábado, a África do Sul derrotou a Namíbia por 57-3 e a Argentina impôs-se a Tonga por 28-12.