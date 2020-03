Desporto cancelado ou à porta fechada

Os estádios e outros recintos desportivos estão a ficar vazios por culpa do coronavírus, um pouco por toda a Europa e pelo mundo. Esta quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe o Borussia de Dortmund, para a Liga dos Campeões, mas não pode contar com os adeptos nas bancadas do Parque dos Príncipes. O mesmo acontece com o jogo entre as seleções de râguebi de França e da Irlanda. Os jogos vão ser à porta fechada, depois da interdição de concentrações de mais de cinco mil pessoas.

Kylian Mbappé. estrela do clube de futebol parisiense, está a fazer testes para despistar o vírus, por suspeita de contaminação, e não treina há dois dias.

Em Itália, o jogo entre a Juventus e o Inter de Milão foi jogado também à porta fechada, antes do primeiro-ministro Giuseppe Conte decretar, também, a interdição do público nos maiores eventos desportivos, incluindo os jogos da Série A: "Neste ponto, neste contexto, não há razão para que prossigam manifestações desportivas como o campeonato de futebol. Lamento dizê-lo, mas todos, incluindo os adeptos, vão ter de aceitar esta decisão", disse o chefe do governo italiano.

Em Espanha, a Liga de Futebol decretou que as duas próximas jornadas fossem jogadas à porta fechada. Uma medida semelhante vai ser aplicada em Portugal, onde a Federação Portuguesa de Futebol decretou jogos à porta fechada para a próxima jornada.

A medida afeta todos os jogos profissionais de futebol ou seja, a primeira e segunda ligas, e de futsal, além dos jogos dos escalões de formação. Só ficam autorizados jogos de equipas amadoras, desde que tenham menos de 5000 espetadores.

O vírus não está a afetar só o futebol, mas também desportos como o ténis: O torneio de Indian Wells, que deveria ter começado terça-feira, nos Estados Unidos, foi cancelado. O torneio de Miami está previsto para daqui a duas semanas e está também ameaçado.