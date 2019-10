Marcelo recebe partidos em Belém

Tamanho do texto

Esta terça-feira, os caminhos da política vão dar a Belém. Ao fim do dia, Marcelo Rebelo de Sousa deve indigitar António Costa como primeiro-ministro.Uma decisão a tomar depois de receber os partidos com assento parlamentar. Desta vez são 10.

Os estreantes Livre, Iniciativa Liberal e Chega foram os primeiros a encontrar-se com o Presidente da República. Os dois partidos de direita manifestaram-se contra o executivo do PS, mas reconheceram não existir alternativa.

Conta a imprensa portuguesa que, desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa vez não deverá exigir acordo prévio para dar luz verde à formação do executivo, como fez há quatro anos. Ainda assim, os socialistas têm já agendados uma série de encontros com os potenciais parceiros da esquerda.

Livre, PCP, PAN e Bloco vão estar esta quarta-feira à sede do PS no largo do Rato, em Lisboa.

Os prazos constitucionais fazem prever que o novo Parlamento entre em funções a 21 de outubro. Uma data que só pode ser antecipada, se o escrutínio oficial dos votos for encerrado antes de dia 16.