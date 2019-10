Gabriel, o Pensador: "Nossa missão é levar o surf angolano pelo Mundo"

Tamanho do texto

Gabriel, o Pensador, foi o cabeça de cartaz da sétima edição do Social Surf Weekend(SSW), festival que juntou no polo turístico de Cabo Ledo em Angola, mais de quatro mil turistas nacionais e estrangeiros. O SSW vai já na sua sétima edição e tem como mote a ecologia, a cultura do surf e a espiritualidade.

Visivelmente encantado com as ondas do Namibe, Benguela e Cabo Ledo, o cantor e compositor brasileiro está em Angola para surfar e cantar. Gabriel "O Pensador" anunciou em exclusivo a euronews o lançamento de um projeto que vai mostrar ao mundo o surf Angolano.

Trata-se de um trabalho que vai juntar ao rapper brasileiro, Sérgio Cosme, responsável pela segurança e operações de resgate da equipa portuguesa que esteve por trás da maior onda alguma vez surfada, por Rodrigo Koxa, na Praia do Norte na Nazaré.

As filmagens serão veiculadas nas televisões brasileiras e nas suas redes sociais.

No palco do SSW, o rapper dividiu o partilhou o microfone com a plateia, e interpretou temas como "Tô Feliz (Matei o Presidente) " que lhe terá valido bem no início da sua carreira a contratação pela Sony Music.

Aos microfones da euronews, Gabriel confessou que em Angola se sente em casa, e que adora surfar, e também tem uma preocupação com as causas ambientais.

Convidou igualmente os espetadores da euronews a assistirem ao seu novo vídeo clip, da música "Sobrevivente" que faz uma chamada de atenção para as causas ambientais.

Profundamente comprometido com várias causas sociais o rapper brasileiro assumiu agora o compromisso de fazer das ondas do Namibe e Cabo Ledo um dos destinos preferências da comunidade surfista internacional.

O Social Surf Weekend é uma organização do Ministério do Turismo de Angola, do Polo Turístico de Cabo Ledo e da Social Team, e decorreu entre os dias 24 e 27 de outubro, tendo como ponto mais alto o maior campeonato de surf de Angola.