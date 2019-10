Tiger Woods consegue vitória histórica no Japão

Tamanho do texto

Mais um recorde para Tiger Woods. O norte-americano conquistou o Zozo Championship e igualou as 82 vitórias de Sam Snead no circuito profissional norte-americano. Aos 43 anos e de regresso após a quinta operação ao joelho esquerdo, Tiger Woods terminou o torneio japonês 19 pancadas abaixo do par, três de vantagem sobre o homem da casa, Hideki Matsuyama.

Apesar de todos os recordes, Tiger Woods não perde a fome de vitórias. O próximo objetivo passa por competir nos Jogos Olímpicos do próximo ano, em Tóquio.