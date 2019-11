Festival de Kimchi na Coreia do Sul

Cerca de duas mil pessoas participaram, este sábado (2 de novembro), no festival anual de Kimchi em Seul, na Coreia do Sul. O primeiro dia do evento teve de ser cancelado devido à poluição do ar.

Kimchi é uma iguaria sul-coreana feita com repolho fermentado misturado com pasta de especiarias feita de pimenta vermelha, alho, gengibre e molho de peixe.

Durante o festival foram feitas 35 toneladas de Kimchi que, segundo a organização do evento, foram depois doadas a pessoas necessitadas.