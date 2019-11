Lubrizol: Detetados hidrocarbonetos no leite materno

Os efeitos sobre a saúde do fumo libertado do incêndio da fábrica de produtos químicos, Lubrizol, em Ruen, no norte de França, inquieta as autoridades de saúde e as populações, sobretudo depois de análises feitas a seguir ao incêndio terem revelado vestígios de hidrocarbonetos no leite de mulheres lactantes na altura do acidente.

Julie Lebourgeois foi uma das nove voluntárias para o teste: "O facto de ter vestígios de hidrocarbonetos - é o que dizem os resultados provisórios. É preciso esperar para ver - deixa-me furiosa, porque isso quer dizer que eu talvez tenha dado coisas negativas ao meu bebé".

Os resultados são ainda parciais, mas as primeiras análises revelam a presença, de etilbenzeno, tolueno e xileno, três moléculas de hidrocarbonetos. As análises terão ainda de ser comparadas com o leite materno antes do incêndio para confirmação, que a origem foi o incêndio.

O estado francês já anunciou que vai realizar testes e estudos nas populações que foram atingidas pela nuvem de fumo que se estendeu por 215 comuns, ao longo de 22 quilómetros.

Foi na madrugada de 26 de setembro, que um grande incêndio deflagrou na fábrica em Rouen, propriedade da Lubrizol, uma empresa que fábrica produtos químicos industriais e é uma subsidiária da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Mais de 5.250 toneladas de produtos químicos, petróleo e aditivos de combustível queimaram,