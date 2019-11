Sterling na bancada em jogo de qualificação para o Euro 2020

Raheem Sterling treinou com a seleção de Inglaterra, no St George's Park, esta terça-feira, isto apesar de ter sido excluído do jogo de qualificação da equipa para o Euro 2020, agendada para quinta-feira, contra o Montenegro.

Sterling entrou em confronto, em campo no domingo, com Joe Gomez, durante o jogo entre o Liverpool e o Manchester City, que terminou com a vitória dos Reds por 3 a 1. Já esta segunda-feira, durante o treino da seleção, Sterling terá ido tirar satisfações. Os dois futebolistas terão sido separados pelos companheiros de equipa. Sterling acabou afastado da próxima partida mas está apto para a seguinte, no domingo, contra o Kosovo.