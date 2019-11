Clã Rajapaksa volta ao poder no Sri Lanka

Depois de cinco anos na oposição, o clã Rajapaksa voltou ao poder no Sri Lanka, com a eleição de Gotabaya Rajapaksa para presidente. O agora eleito chefe de Estado foi ministro da defesa durante a presidência do irmão Mahinda, altura em que o exército do Sri Lanka esteve envolvido numa guerra contra os guerrilheiros Tamil.

O país foi às urnas num contexto particular. Por um lado, está a enfrentar a pior recessão económica dos últimos 15 anos e por outro está ainda a viver a ressaca dos ataques terroristas do domingo de Páscoa, em abril deste ano, que fizeram 259 mortos e desferiram um golpe no setor do turismo, fundamental para a economia do país.

O derrotado foi Sajith Premadasa, ministro do atual governo, com muito apoio no norte, onde a minoria Tamil é predominante. O novo chefe de Estado deve tomar posse já esta segunda-feira.