Processo de destituição a Trump inquieta militares ucranianos

O processo de destituição de Donald Trump chamou a atenção para a cooperação militar entre Estados Unidos e Ucrânia. Os quatrocentos milhões de dólares retidos pelo Presidente norte-americano podem não ser decisivos no conflito que opõe os ucranianos à Rússia mas fazem a diferença no terreno.

Rostyslav Pokotylo é um soldado ucraniano que agradece a vida ao equipamento militar norte-americano, mais concretamente a uns binóculos de visão noturna:

"Em 2017, quando andava a recolher informação dei por mim no meio de uma zona de combate. Se não fossem estes binóculos, quem sabe o que teria acontecido...consegui ver o inimigo antes de ser visto"

Entre as forças ucranianas reina o receio do abandono norte-americano. Não só porque o caso enfraqueceu as relações entre os dois países, mas também porque fragilizou a posição de Volodymyr Zelenskiy antes das negociações de paz com Vladimir Putin, no próximo mês em Paris.