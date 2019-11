Bougainville pode passar a ser o mais recente país no mundo

Mais de 200 mil eleitores do arquipélago de Bougainville vão votar desde este sábado (23) até 07 de dezembro para decidir se se separam da Papua Nova Guiné e se se tornam a mais nova nação mundial. O território daria origem a um dos países mais pequenos do mundo, mas o resultado do sufrágio está ainda dependente da aceitação do governo da Papua Nova Guiné.