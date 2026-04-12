Vídeo. Hungria: Orbán e Magyar votam em eleições decisivas sob olhar atento da UE

O primeiro-ministro Viktor Orbán e o seu opositor Péter Magyar já votaram na área de Budapeste, numa altura em que os eleitores estão a acorrer em grande número às urnas. Orbán votou no final da manhã, a norte da capital, na zona de Zsámbék, perto de Szentendre, enquanto Magyar o fez mais cedo, numa assembleia de voto no V Distrito central de Budapeste, no coração da cidade.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Depois de votar, Orbán afirmou que estas eleições servem para proteger o que a Hungria construiu nos últimos quinze anos. Magyar apresentou o escrutínio como uma escolha entre manter o alinhamento com a União Europeia ou continuar como um caso à parte no plano político.

A votação, que decorre num país com 9,5 milhões de habitantes, é seguida de perto na Europa, já que pode alterar a posição da Hungria dentro da UE. Os primeiros números de participação do Gabinete Nacional de Eleições apontavam para uma afluência perto dos 75%, um valor potencialmente recorde. Orbán votou na área de Budapeste, enquanto Magyar apelou aos eleitores para apoiarem aquilo a que chamou uma "mudança de sistema".

Sondagens publicadas no início de abril colocavam o partido Tisza, de Magyar, na dianteira, refletindo frustração crescente com a estagnação económica e com a forma de governar. A campanha ficou marcada por acusações mútuas de ingerência estrangeira, alimentadas por visitas de responsáveis norte-americanos, incluindo o vice-presidente JD Vance. Analistas admitem que o resultado final possa demorar dias a ser confirmado, se a disputa for renhida, estando a contagem completa prevista até ao próximo sábado. O desfecho irá influenciar as relações da Hungria com Bruxelas e a sua posição em matéria de migrações, energia e laços com a Rússia.