Imperador Naruhito completa entronização com visita a Santuário de Ise

O Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako visitaram este sábado o Santuário de Ise, na prefeitura de Mie, colocando assim ponto final nos rituais por detrás da entronização de Naruhito em maio deste ano. Esta foi mesmo a primeira viagem do casal imperial a este importante santuário religioso desde a mudança no trono do Japão.