Do relvado ao balcão de café, campanha eleitoral avança no Reino Unido

No futebol e mais ainda na política, Boris Johnson aposta numa tática ofensiva, sempre de olho na maioria absoluta a 12 de dezembro.

Um dia depois do anúncio do Partido Conservador dos planos para investir mais de 600 milhões de euros na modalidade para receber o Mundial de 2030, Johnson foi a jogo. No relvado, na cidade inglesa de Cheadle, mostrou ter fair-play, pelo menos quando o rival Trabalhista não está por perto.

Este sábado, Jeremy Corbyn andou pelo País de Gales, onde esteve reunido com representantes locais do Labour. Antes, aprendeu a fazer café como um verdadeiro barista, numa padaria de Barry.

Os Trabalhistas têm vindo a subir nas sondagens, mas os especialistas antecipam que o cenário mais provável é o de uma maioria absoluta dos Conservadores, caso o parlamento não fique novamente dividido.

Jo Swinson, a candidata dos Liberais Democratas que quer anular o "Brexit", diz que não abandonará o lugar em caso de um mau resultado nas eleições. Este sábado jogou ténis, em Reading, em nome das políticas do partido contra a obesidade infantil e de um estilo de vida saudável.

Nigel Farage, confrontado com um golpe recente de deserções do Partido do "Brexit" para o Partido Conservador, visitou pequenas empresas na cidade de Sedgefield. As sondagens não são animadoras.