Sanna Marin é a primeira-ministra mais jovem da história da Finlândia

É a primeira-ministra mais jovem da história da Finlândia: Sanna Marin tem 34 anos e era a ministra dos Transportes do governo anterior.Vai encabeçar uma coligação de centro-esquerda composta por cinco partidos, todos liderados por mulheres - sendo que duas chefes de partido são ainda mais jovens que a nova primeira-ministra.

Marin diz que nunca pensou em questões de género ou de idade, mas sim nos motivos que a levaram a entrar na vida política.

Foi nomeada pelo seu partido para assumir o comando do país nórdico, depois da demissão do antigo primeiro-ministro da Finlândia. Antti Rinne demitiu-se devido à falta de apoio e a desentendimentos com uma das forças políticas da coligação

Marin assistiu a uma ascensão rápida na política finlandesa desde que foi presidente da Câmara da sua cidade, aos 27 anos e agora recuperar a confiança dentro do seu partido.

Sanna Marin deve prestar juramento ainda esta semana para ser considerada, formalmente, a primeira-ministra mais jovem do mundo.