Famoso vestido "Travolta" da Princesa Diana sem comprador

Tamanho do texto

O famoso vestido "Travolta" da Princesa Diana não atraiu compradores num leilão em Londres. Esperava-se que chegasse aos 400 mil euros, mas as ofertas não ultrapassaram o preço mínimo de 237 mil euros.

O vestido do estilista britânico Victor Edelstein ficou famoso quando Lady Di dançou com o ator John Travolta num banquete na Casa Branca em 1985 - na altura do presidente Ronald Reagan. O vestido foi vendido pela última vez em leilão em 2013 por quase 284 mil euros.

Um raro conjunto do estilista John Galliano foi uma das peças de destaque deste leilão do guarda-roupa da Princesa Diana. Tinha sido avaliado entre 18 e 30 mil euros e foi vendido por 83 mil euros.

Assim como um casaco Chanel de gola bordada dos anos 20 - que ultrapassou todas as expectativas. A peça tinha sido avaliada em 14 mil e 200 euros e foi vendida por quase 107 mil.