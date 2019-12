Ferrari confirma conversações com Hamilton

Ainda é prematuro falar numa transferência, mas o CEO da Ferrari confirma que houve conversações com Lewis Hamilton. Louis Camilleri confirmou que o presidente da Fiat, John Elkann, falou com o piloto britânico, ainda que num encontro casual, num evento social, já que os dois têm amigos em comum.

Os media italianos já tinham noticiado que o hexacampeão mundial de Fórmula 1 se tinha encontrado com Elkann, alimentando a possibilidade de Hamilton se transferir para a Ferrari quando acabar o seu contrato com a Mercedes em 2020.

Mas apesar de confirmar as conversações, Camilleri lembrou que a Ferrari tem um "acordo longo com Leclerc e o contrato de Sebastien Vettel expira no final de 2020. O chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, disse que precisa reunir-se com o alemão acerca do seu futuro em Maranello.