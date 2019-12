Mau tempo faz um morto, provoca cheias e ameaça avalanches

Pelo menos uma pessoa morreu, mais de sessenta mil habitações sem eletricidade e pelo menos 14 departamentos estão sob aviso laranja devido ao mau tempo em França.

A vítima mortal registou-se na região dos Pirenéus Atlânticos, junto à fronteira com a Espanha, na sequência do choque do automóvel em que seguia contra uma árvore caída na via.

Cinco outras pessoas ficaram feridas devido também à queda de árvores provocada pelos fortes ventos. Pelo menos uma outra pessoa está incontactável.

Na sexta-feira, o temporal provocou o transbordo do rio Gave de Pau e cheias na região de Peyrehorade, onde a água chegou a subir mais de cinco metros, levando as autoridades a elevar o alerta para aviso encarnado, entretanto já reduzido para laranja.

Para aliviar a situação, as autoridades locais instalaram uma bomba de água no centro da cidade. Diversas estradas na região foram cortadas.

As previsões apontam para uma ligeira melhoria do clima no sudoeste francês este fim de semana.

Nos Alpes, a grande quantidade de neve no topo das montanhas e o forte vento está a agravar o risco de avalanches, em especial acima dos dois mil metros.