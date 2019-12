Falta de consenso na COP25 contra as alterações climáticas

Tamanho do texto

Continua por alcançar o consenso em Madrid, na COP25, a cimeira do clima das Nações Unidas.

Quase duzentos países procuram um entendimento que permita aos signatários do Acordo de Paris conseguir uma redução de emissões de carbono mais acentuada no próximo ano para manter vivo o objetivo estabelecido há quatro anos na capital francesa.

Para a presidente desta COP25, "de pouco serve agir se não se agir com ambição". "Mas para isso é preciso consenso", sublinhou Carolina Schmidt, a também ministra do Ambiente do Chile, onde se deveria ter realizado esta cimeira não fossem os protestos antigoverno ocorridos naquele país sul-americano.

Para ajudar a estabelecer pontes entre os participantes desta Conferência das Partes, como é oficialmente designada esta cimeira iniciada já há mais de duas semanas, Carolina Shmidt apelou à ministra espanhola das Transição Energética, Teresa Ribera, para liderar a mediação em alguns dos temas mais complicados de resolver.

A revisão em alta dos níveis de redução de emissões pelos países e o chamado mercado do carbono parecem ser as principais ameaças para o falhanço desta COP, que deveria ter terminado sexta-feira e se tem prolongado pelas madrugadas deste fim de semana.

Às portas desta COP25, prosseguem os protestos e já há inclusive grupos a chorar a extinção do planeta.

Candela Fernandes, do braço espanhol do movimento Extinction Rebelion, dá aos governantes "mais doze meses até à COP26, em Glasgow", na Escócia. "Até lá, têm de resolver os problemas porque as pessoas já não aguentam mais esta passividade", avisou a ativista.

O derradeiro plenário desta cimeira do clima da ONU decorre este domingo de manhã.