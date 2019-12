Airbnb ganha 'braço de ferro' contra indústria hoteleira de França

Tamanho do texto

O site Airbnb somou hoje uma importante vitória no 'braço de ferro' contra a indústria hoteleira em França, cujas implicações podem ainda estender-se futuramente a 'batalhas' legais noutros países.

A plataforma eletrónica de arrendamento de alojamentos de curta duração viu o Tribunal de Justiça da União Europeia dar-lhe razão num processo contra a associação francesa do setor. Os hoteleiros gauleses exigiam que a empresa fosse obrigada a deter a licença de agente imobiliário.

No entanto, o tribunal comunitário defendeu que o serviço de intermediação prestado pelo Airbnb entre os proprietários e os utilizadores que alugam os imóveis não implica a posse deste título.

De acordo com o acórdão da instância europeia sedeada no Luxemburgo, o serviço proporcionado pela plataforma não é indispensável para a concretização de serviços de alojamento e que existem muitas alternativas disponíveis no mercado.

A sentença considera ainda que a imposição de tal licença poderia limitar a "livre prestação de serviços da sociedade de informação", nos quais enquadrou a atividade do Airbnb.