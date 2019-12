Presidente catalão condenado por desobediência

Tamanho do texto

O Presidente do Governo catalão foi condenado a ano e meio de interdição do exercício de cargos públicos. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha condenou Joaquim Torra por desobediência, pelo facto de se ter recusado a retirar os símbolos separatistas de edifícios públicos durante as eleições legislativas realizadas em abril.

Como a condenação é pasível de recurso para o Tribunal Supremo, Torra não tem de ser imediatamente afastado do cargo de presidente da Generalitat.

Torra terá ainda de pagar uma multa de 30 mil euros.