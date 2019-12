Avião que caiu no Cazaquistão bateu contra edifício

Tamanho do texto

Pelo menos 12 pessoas morreram na queda de um avião no Cazaquistão, perto de Almaty. A aeronave avião embateu contra um edifício de dois andares. A bordo seguiam 95 passageiros e cinco membros da tripulação a bordo. Quinze pessoas estão desaparecidas e mais de 60 pessoas sobreviveram mas 22 estão em estado grave.

De acordo com os meios de comunicação locais, o bimotor Fokker 100 da companhia low-cost Bek Air perdeu altitude 19 segundos após descolar de Almaty em direção a Nur-Sultan.

Ainda perto do aeroporto, tocou num muro de betão e arame farpado e acabou por embater num edifício de dois andares.

Em conferência de imprensa após o acidente, Kassym-Jomart Tokayev, presidente do Cazaquistão, disse que "em nome do povo cazaque e em meu próprio nome, expresso minhas condolências às famílias dos falecidos e de todos os feridos. As famílias dos mortos e feridos vão receber assistência financeira".

Para já ainda não há explicações oficiais, mas o frio pode ter estado na origem deste acidente.