Turquia lança primeiros carros elétricos de produção nacional

A Turquia apresentou os primeiros carros nacionais com zero emissões poluentes.

Os automóveis foram criados pelas cinco gigantes da indústria do país: O Grupo Anadolu, BMC, Kok Group, Turkcell e Zorlu Holding, juntamente com 'uma mãozinha' do governo de 750 milhões de liras turcas, um investimento inicial de 112 milhões de euros.

Quanto à apresentação, foi o próprio Recep Tayyip Erdoğan, presidente do país, que deu a conhecer os modelos que querem revolucionar as ruas turcas.

Entre um autêntico espetáculo tecnológico, Erdoğan disse que, com estes automóveis, a Turquia "vai tornar-se num país que desenvolve, produz e exporta novas tecnologias", porque tem o "conhecimento técnico e os profissionais" capazes de dar conta do recado.

Um recado que o governo turco envia ao resto do mundo, que se esforça, também, por cumprir os compromissos verdes.

Medidas que pensam no ambiente e não só

Este investimento envolve a criação de novas instalações de produção que vão dar emprego a mais de 4 mil pessoas. O objetivo é fabricar 175 mil carros por ano, em cinco modelos diferentes.

Os carros, 100% elétricos, terão 200 cavalos atingindo 0-100 km / s em 7,6 segundos e 400 cavalos em 4,8 segundos. Estão também equipados pela tecnologia 4G e 5G e terão uma autonomia de 500km.

O presidente Erdoğan revelou na apresentação que a fábrica destes primeiros carros elétricos de produção nacional será instalada na cidade de Bursa, situada na região de Mármara, a 150 km de Istambul.