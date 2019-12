Emmanuel Macron fala esta noite e manifestantes esperam respostas

Depois de um 2019 'amargo' para a presidência de Emmanuel Macron, o Eliseu anunciou o tradicional discurso do presidente no último dia do ano. Emmanuel Macron fala esta noite ao país com um discurso de "apaziguamento", segundo o comunicado do governo.

2019, ano marcado por protestos

As ruas encheram-se de manifestantes quase todos os fins-de-semana, com dezembro a ser dos meses mais intensos, após ter sido anunciada a reforma do sistema de pensões.

Nos últimos dias, a pressão aumentou por parte da Confederação Geral do Trabalho. Emmanuel Macron manteve-se em silêncio. Uma discrição que fez com que rumores de uma possível despedida do presidente do Eliseu surgissem.

Espera-se que no discurso desta noite Macron fale sobre o estado do país e responda às duvidas de quem protesta nas ruas. Uma delas: De que forma fica a medida da reforma do sistema de pensões? Acabará Macron com os regimes especiais das reformas de milhares de franceses?

Segundo o comunicado do governo, o presidente não irá demitir-se, tampouco recuar na medida. Macron deverá "corrigir algumas desigualdades" na reforma e estará "aberto a negociações".

O discurso do presidente francês acontece às 20h00, hora de Paris, 19h00 em Lisboa.