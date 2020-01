Governo de Sánchez e Iglesias recebe luz verde para tomar posse

O socialista espanhol Pedro Sánchez e Pablo Iglesias do Podemos receberam esta quinta-feira um apoio não declarado dos 13 deputados do Conselho Nacional da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) para formar governo.

Os independentistas catalães decidiram, em reunião do partido, que se vão abster na hora de aprovar o novo executivo mas apresentaram condições. No final do encontro, Pere Aragonès, porta-voz do ERC explicou que "a proposta é que 15 dias após a formação do governo de Espanha, devem começar as negociações sobre o “conflito político”na Catalunha. (...) Os acordos que sairem dessa mesa de negociações devem ser validados pelos cidadãos da Catalunha num consulta legal que deve permitir ao povo decidir. Que acordos serão estes? Vai depender da nossa capacidade de negociação".

A abstenção dos independentistas catalães é fundamental para que Sanchez possa finalmente tomar posse como chefe do governo espanhol e acabar com a já longa crise política do país.

Mas para isso, ainda é necessário o apoio outros pequenos partidos para formar o primeiro governo de coligação em Espanha desde o final da ditadura de Francisco Franco em 1975.