NBA de Luto

David Stern morreu esta quarta-feira com com 77 anos. Não conseguiu sobreviver aos efeitos de uma hemorragia cerebral que sofreu no início dezembro.

Stern esteve à frente da Liga Norte-americana de Basquetebol entre 1984 e 2014. É considerado um visionário e o principal responsável pela globalização da competição.

Adam Silver, atual comissário da Liga, recorda a marca decisiva de Stern nos anos 80, numa altura de encruzilhada, e a visão estratégica que tornou a NBA num fenómeno de popularidade e num negócio milionário.

Stern foi responsável por conquistas incontornáveis como os primeiros passos da Associação Nacional de Basquetebol Feminino e criação da primeira “Dream Team” para participar nos Jogos Olímpicos.