China demite representante em Hong Kong

Luo Huining é o novo chefe do gabinete que representa Pequim em Hong Kong e substitui Wang Zhimin, no cargo desde 2017. Será responsável pela implementação de uma nova estratégia para lidar com os protestos no território que se estendem há 7 meses.

As manifestações em Hong Kong começaram para lutar contra um projeto de lei da extradição proposto pelo Governo.

Os meses de manifestações colocaram a economia em recessão e os protestos ficaram marcados por violentos confrontos com a polícia.

As autoridades cederam e retiraram a proposta de lei, mas a população não. Os protestos continuam e transformaram-se num movimento pela democracia que luta contra a interferência da China e pretende melhorar o sistema de Hong Kong.