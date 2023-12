Expectativas baixas para a cimeira entre a União Europeia e a China

De Euronews

Ursula von der Leyen e Charles Michel encontram-se com Xi Jinping, em Pequim. É a primeira reunião de líderes presencial desde 2019. Uma cimeira sem grandes expectativas.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, encontram-se em Pequim para conversações com o presidente chinês, Xi Jinping.

A cimeira de um dia visa a troca de pontos de vista sobre questões estratégicas e económicas mundiais. Entre os temas abordados, é provável que figurem as subvenções estatais concedidas por Pequim à indústria dos veículos elétricos, a Taiwan.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse no início da cimeira que "a UE quer uma relação estável com a China", mas com a ênfase de ambos os lados a tentar salvaguardar os seus interesses, alguns analistas dizem que as expectativas para o resultado da cimeira são baixas.