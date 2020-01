Isabel dos Santos terá de abdicar da cidadania russa para ser Presidente

View this post on Instagram

O meu papel em Angola sempre foi estimular os jovens, sensibilizar as mulheres para o papel que elas podem desempenhar na economia, criar empregos e, sobretudo, promover uma geração jovem de angolanos ambiciosos e envolvidos para o progresso do seu país 🇦🇴 #SharingbyIsabeldosSantos #jovens #Angola #emprego #economia #desenvolvimento My role in Angola has always been to stimulate young people, make women aware of the role they can play in the economy, create jobs and, above all, promote a young generation of ambitious and involved Angolans for their country's progress 🇦🇴