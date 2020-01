Gibraltar pressiona novo Governo espanhol

Gibraltar é território britânico, mas continua a ser reivindicado por Madrid. Espanha e Reino Unido deveriam ter-se reunido, esta semana, por causa da saída de Gibraltar da União Europeia, no âmbito do Brexit, mas o atraso na formação do Governo espanhol adiou a reunião.

Mas o chefe do Governo de Gibraltar faz pressão antes do encontro.

"Se olharmos para outros micro estados na Europa, eles tiram proveito de áreas comuns de viagem com Schengen, mesmo que não façam completamente parte do sistema de informação de Schengen, mas existe a capacidade de se mover com fluidez entre os territórios da União Europeia e esses micro estados. Faz sentido para a União Europeia que 2,5 milhas quadradas no extremo sul da Península Ibérica não devam ser acessíveis aos cidadãos europeus? Acho que não", atira Fabian Picardo.

E o chefe do Governo de Gibraltar aproveita a existência de um novo Governo em Espanha para atacar as pretensões espanholas: "Agora que a Espanha amadurece ainda mais tornando-se uma democracia europeia moderna, tem de abandonar o conceito de que pode de alguma forma usurpar a soberania de Gibraltar, passando por cima do povo de Gibraltar, sem que o povo de Gibraltar seja consultado nesse processo".

Mas a reunião deve servir apenas para acertar pormenores. O grosso da saída de Gibraltar da União foi acordado em quatro memorandos de entendimento assinados entre os Governos britânico e espanhol em 2018.