A França tem três casos de coronavírus, a nova epidemia respiratória que já matou dezenas de pessoas na China. O terceiro caso confirmado é o de um familiar próximo de outro dos dois doentes conhecidos até então. Os dois parentes estão internados em Paris, no mesmo hospital. O terceiro portador do vírus está em Bordéus. Todos estão internados em condições de isolamento. As pessoas que estiveram em contacto com os infetados estão a seguir instruções especiais.

A ministra da saúde de França, Agnès Buzyn, diz que "o governo vai fazer tudo o que puder para travar a epidemia" e "haverá provavelmente outros casos na Europa, embora não estejam ainda identificados". Estes casos em França, todos de pessoas que estiveram recentemente na China, são os primeiros identificados na Europa.

Wuhan, cidade onde o vírus se manifestou pela primeira vez e onde a maioria dos casos está concentrada, foi posta de quarentena, com os transportes cortados, uma decisão que afeta dezenas de milhões de pessoas, incluindo vários europeus que estão na região e que as autoridades dos países respetivos tentam agora repatriar.

As autoridades estão a construir, em tempo recorde, um hospital pré-fabricado com mil camas, para lidar com a epidemia.

O novo vírus já afetou mais 850 pessoas e fez 26 mortos, todos na China. As autoridades dizem que não há certezas sobre o grau de gravidade do vírus nem sobre a forma de contaminação. Em 2002 e 2003, a epidemia de síndroma respiratória aguda fez centenas de mortos na China e Hong Kong.