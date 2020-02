Berlinale suspende Urso de Prata Prémio Alfred Bauer

O Festival Internacional de Cinema de Berlim suspendeu a atribuição do Urso de Prata, que é dedicado a Alfred Bauer.

A decisão foi tomada, de imediato, após o jornal Die Zeit ter publicado uma reportagem com novas provas sobre o passado nazi do fundador e antigo diretor da Berlinale.

De acordo com o periódico de Hamburgo, Alfred Bauer desempenhou um papel importante na propaganda audiovisual do regime de Adolf Hitler. A investigação jornalística, baseada em documentos dos anos 40 do século passado, comprovam que o antigo fundador do Festival Internacional de Cinema de Berlim pertenceu ao Partido Nacional-Socialista e era apoiante da SA, a ala paramilitar e braço armado do partido.

Os novos documentos desmentem, assim, Alfred Bauer que sempre afirmou ter sido um resistente contra a ditadura nazi.

O Urso de Prata Prémio Alfred Bauer foi criado em 1987, no ano seguinte à morte do antigo diretor da Berlinale, que este ano começa no dia 20 de fevereiro.

Desde então, o galardão foi atribuído a personalidades como Leonardo DiCaprio ou Denzel Washington. Em 2012 "Tabu" de Miguel Gomes, foi distinguido com Urso de Prata.