Grécia prepara reabertura do comércio

A economia grega está a recomeçar e as lojas começam a reabrir. Os preparativos são intensos. Para alguns proprietários, é uma oportunidade para renovar os estabelecimentos. Outros vão limpando os pontos de venda e, enquanto tomam as medidas de saúde e segurança necessárias, estão à espera dos clientes.

"Queremos ser, e devemos ser, otimistas. Esperamos que as pessoas saiam e voltem aoshábitos do dia-a-dia". No entanto, não fizemos quaisquer progressos. Estamos a reabrir no final da época e estamos a falar de moda. Portanto, falhámos pelo menos metade da época", conta Giannis Xenidis, proprietário de uma loja.

As lojas estão a reabrir na Grécia ao fim de quase dois meses. Algumas empresas, durante este encerramento, decidiram fechar definitivamente. No entanto, a maioria dos comerciantes acredita num futuro melhor não só para as empresas mas também para os trabalhadores.

Se já era incerto quanto tempo a economia conseguiria sobreviver nestas circunstâncias, uma segunda vaga da pandemia será desastrosa para todas as empresas.

Outro comerciante, Paris Kouklogiannis, diz: "Ninguém voltaria a suportar esta situação. Se isto voltasse a acontecer, todas as lojas fechariam definitivamente - isso é 99,9% certo. Tudo fecharia. Neste momento, estamos apenas a um passo de entrar em reanimação. Tivemos de pagar as nossas rendas sem ter receitas. Não sabíamos como cobrir estas despesas. Não por não termos produtos de qualidade, mas porque estávamos fechados".

Os comerciantes da Grécia passaram por grandes dificuldades e conseguiram ultrapassar uma recessão de 10 anos. Agora, as coisas mudaram e pedem apoio do Governo para que a economia grega possa voltar a recuperar.