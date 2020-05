Nichos de mercado aumentam lucros devido à Covid-19

Tamanho do texto

A pandemia prejudicou muitas empresas devido à estagnação da economia mundial, mas certos nichos de mercado assistiram a uma explosão no volume de negócios.

Foi o caso da _Phacil, _uma start-up francesa de entrega medicamentos ao domicílio. Os pedidos são feitos através da internet, embalados numa farmácia local e enviados aos clientes.

Uma solução para quem não se consegue deslocar que, durante o bloqueio, se traduziu num aumento dos clientes.

A COVID-19 obriga a um cuidado extra com a segurança pessoal. As viseiras são uma aposta popular, para evitar infeções, para quem lida com o atendimento ao cliente. O responsável de uma empresa de produtos de plástico, dos arredores de Paris, diz que é difícil acompanhar a procura.

As empresas que encomendam estes produtos são farmácias, padarias, peixarias, oftalmologistas, dentistas, médicos e cabeleireiros. Todas as pessoas que necessitam de proteção. MARC DELMATTO Proprietário TECFORM FRANCE

A fábrica tem agora o dobro do trabalho e pediu ajuda extra para lidar com as encomendas. Antes da crise, a empresa fabricava centenas de produtos em acrílico, agora fabrica apenas quatro, incluindo separadores e viseiras. Apesar da diminuição na linha de produtos, os lucros estão a aumentar.

As empresas com uma espaço de trabalho limitado foram obrigadas a fechar durante a pandemia devido às normas de distanciamento social. O proprietário da empresa espera que as viseiras que produz possam contribuir para a recuperação da economia.