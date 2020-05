Covid-19 ao minuto: França já teve de fechar escolas após reabertura

A pandemia já infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a mais de 315 mil mortos. Pelo menos 1,7 milhões de pessoas já recuperaram da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Acompanhe aqui as últimas notícias:

15h30 (CET) Violência doméstica em Marselha agravou-se na epidemia

Uma reportagem da France Press revela que a violência doméstica em Marselha aumentou consideravelmente com o confinamento imposto a 16 de março para conter a epidemia.

A maior parte das intervenções das autoridades da divisão central marselhesa fiou a dever-se a atos de violência entre casais, causa também da maioria de prisões preventivas.

Entre os casos investigados, houve "muitas primeiras vezes" neste tipo de violência, revelou a polícia, garantindo não ter havido muitas reincidências.

15h20 (CET) Dezenas de escolas em França tivera de fechar após reabertura

Mais de 40 mil escolas reabriram na semana passada após o período de confinamento imposto em França em meados de março para conter a epidemia, mas pelo menos 70 tiveram de voltar a fechar devido a suspeitas de casos de Covid-19, revelou o ministro da Educação de França, Jean-Michel Blanquer.

Em Portugal, algumas escolas secundárias e creches reabriram hoje.

15h15 (CET) Estudo já circulava na China em outubro, revela estudo

O novo coronavírus já circulava silenciosamente em Wuhan, no centro da China, em outubro passado, e alastrou-se "aleatoriamente e sem mostrar sinais epidémicos", de acordo com os resultados de um estudo publicado pela revista Frontiers in Medicine.

O estudo conclui que, embora o surto tenha sido oficialmente anunciado em dezembro de 2019, depois de dezenas de casos de infeção ligados a um mercado terem sido diagnosticados em Wuhan, análises da filogenética indicam que o coronavírus estava em dormência desde outubro naquela cidade na província chinesa de Hubei.

"Nesta fase de latência, a infeção seguiu o seu curso silencioso", afirmou a equipa de investigadores, formada por Jordi Serra-Cobo e Marc López, da Faculdade de Biologia e do Instituto de Pesquisa em Biodiversidade da Universidade de Barcelona, Roger Frutos, do Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronómica para o Desenvolvimento, de França, e Christian A. Devaux, do Centro Nacional de Pesquisa Científica.

15h05 (CET) Diretor-geral da OMS promete "transparência" na gestão da pandemia

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde promete uma oportuna avaliação independente à gestão da pandemia pelo organismo, como pediu a União Europeia.

"Todos temos lições a aprender desta pandemia. Todos os países e todas as organizações devem examinar a respetiva resposta e aprender com a experiência. A OMS está comprometida à transparência, responsabilidade e melhoria contínua", admitiu Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertando que o "risco mantém-se elevado" e que ainda "há um longo caminho a percorrer" nesta luta contra o vírus que já infetou 20% da população em alguns países.

14h40 (CET) "Situação difícil" em república russa

O Presidente da Rússia admitiu haver uma situação difícil na república russa do Daguestão dias depois de um responsável local ter revelado a centenas de pessoas morreram na região com suspeita de ligação à Covid-19.

"A situação no Daguestão é difícil. É preciso tomar medidas de emergência suplementares", afirmou Vladimir Putin, numa videoconferência com responsáveis locais e da federais.

O Daguestão, território de escassos recursos no Cáucaso russo, tem menos de três milhões de habitantes e conta, de acordo com dados oficiais, com 3.460 casos de infeção e 29 mortos no quadro da epidemia. O ministro da Saúde local revelou no sábado que a situação real é mais grave com mais de 650 mortos e 12.600 doentes com pneumonia com o novo coronavírus confirmado ou suspeito de estar presente.

14h35 (CET) Hungria e Eslovénia preparam abertura da fronteira a 01 de junho

Hungria e Eslovénia começaram a preparar o plano para reabrir a fronteira que separa ambos os países e permitir às duas economias apoiarem-se no retomar da atividade após terem controlado a epidemia de Covid-19 nos respetivos países.

A aproximação foi revelada no Facebook do ministro húngaro dos negócios estrangeiros, Péter Szijjártó.

Az imént beszéltem Zdravko Počivalšek szlovén gazdasági miniszterrel, akivel kölcsönös elismerésünket fejeztük ki... Publiée par Szijjártó Péter sur Lundi 18 mai 2020

14h30 (CET) Maioria dos alunos de regresso e alguns professores com fata

Cerca de 80% dos alunos do ensino secundário regressaram hoje às escolas em Portugal, segundo a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, que lembra que também faltam alguns professores neste recomeço das aulas presenciais em época de pandemia.

14h20 (CET) Escócia encerra Liga de futebol e declara Celtic campeão

A temporada 2019/20 da liga escocesa de futebol foi dada como finalizada, devido à pandemia da covid-19, e o título de campeão foi entregue ao Celtic, anunciou hoje a organização da prova (SPFL).

Em comunicado, o organismo explicou que a decisão foi tomada de “forma unânime” pelos 12 clubes do primeiro escalão e que a classificação final ficou definida pelos pontos que as equipas tinham até 13 de março, data em que a competição foi suspensa, por causa do surto do novo coronavírus.

O Hearts, que esta temporada contou com o guarda-redes português Joel Pereira, emprestado pelo Manchester United, foi despromovido à segunda divisão

14h10 (CET) China promete ajuda de dois mil milhões de dólares

A China prometeu conceder ajuda financeira aos países mais necessitados, numa videoassembleia de membros da Organização Mundial de Saúde. O governo do país de origem do SARS-CoV-2 pretende disponibilizar um pacote de dois milhões de dólares (1,84 mil milhões de euros) ao longo de dois anos para combater a pandemia e pediu aos parceiros apoio para uma moratória na dívida externa dos países mais pobres.

Na mesma assembleia da OMS, a União Europeia e outros países pediram uma investigação independente à resposta do organismo da ONU ao surto de Covid-19 para avaliar a experiência e as lições aprendidas.

14h05 (CET) Marisco e água do mar sem sinais do SARS-CoV-2 em França

O Instituto Francês de Pesquisa para a Exploração do Mar (Ifremer) analisou amostras de água do mar da costa francesa e alguns exemplares de frutos do mar, nomeadamente bivalves, que são dos mais sensíveis, e não encontrou quaisquer sinais do novo coronavírus como os descobertos em amostras de águas residuais de diversos países.

14h00 (CET) Angola adia Feira Internacional de Tecnologias Ambientais

A 7.ª Edição da Feira Internacional de Tecnologias Ambientais, “Ambiente Angola 2020”, que estava prevista para 5 a 8 de junho em Luanda, foi adiada para 2021 devido à covid-19, anunciou hoje o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente (MINCULTA).

O evento iria decorrer, na Baía de Luanda, sob o lema “Promover a Economia Circular em Todos os Setores da Vida Nacional”, numa parceria com a Eventos Arena. A nova data poderá ser 31 de janeiro de 2021.

Angola tem 48 casos da covid-19 e dois mortos.

13h55 (CET) França mantém impostos e adia pagamento da dívida gerada

O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, afirmou hoje que o Governo não aumentará os impostos para responder à acentuada subida das despesas públicas devido à crise e referiu que a dívida gerada será paga mais tarde.

Numa entrevista à rádio “France Info”, o governante insistiu no facto de que a dívida gerada será paga, “mas mais tarde" e graças "ao crescimento futuro da atividade” económica.

13h45 (CET) António Guterres justifica agravamento da pandemia com falta de união

O secretário-geral das Nações Unidas afirmou hoje que o mundo está a pagar o preço da falta de unidade na resposta à pandemia da covid-19 por causa dos países que ignoraram as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

“Temos visto expressões de solidariedade, mas não de unidade na resposta à covid-19, com países a seguirem estratégias diferentes, por vezes contraditórias e estamos a pagar o preço”, afirmou, António Guterres, na abertura da 73.ª Assembleia Mundial da Saúde, salientando que “muitos países ignoraram as recomendações da Organização Mundial da Saúde”.

13h30 (CET) Portugal sofreu mais 13 mortes e soma mais 173 infeções

Portugal regista hoje 1.231 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que no domingo, e 29.209 infetados, mais 173, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.218 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (29.209), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 173 casos do que no domingo (29.036), representando uma subida de 0,6%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (698), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (279), do Centro (223), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sábado, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Outras notícias do dia:

Bélgica regista em 24 horas 279 novos caos de Covid-19, menos 28 do que no domingo, e 43 mortes, menos quatro do que no dia anterior, indicam os dados oficiais hoje divulgados. O total de infeções pelo SARS-CoV-2 é agora de 55.559 e o número de mortes é de 9.080. No domingo, foram hospitalizadas 43 pessoas (60 no sábado), para um total de 16.798, e 27 tiveram "alta", somando agora 14.657 pessoas recuperadas;

África anunciou hoje o registo de mais 60 mortes e mais 84 mil casos de infeção no continente, elevando os totais para os 2.764 óbitos e 84.586 diagnósticos positivos em 54 países. O número total de doentes recuperados aumentou para 32.477.

anunciou hoje o registo de mais 60 mortes e mais 84 mil casos de infeção no continente, elevando os totais para os 2.764 óbitos e 84.586 diagnósticos positivos em 54 países. O número total de doentes recuperados aumentou para 32.477. O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença no continente, com 1.422 mortos e 27.282 infetados com a covid-19. A África Ocidental passou hoje os 500 mortos (509) e há 24.165 infeções, enquanto a África Austral contabiliza 283 mortos e 16.812 casos, quase todos concentrados num único país, a África do Sul (15.515).

mantém-se como a região mais afetada pela doença no continente, com 1.422 mortos e 27.282 infetados com a covid-19. A África Ocidental passou hoje os 500 mortos (509) e há 24.165 infeções, enquanto a África Austral contabiliza 283 mortos e 16.812 casos, quase todos concentrados num único país, a África do Sul (15.515). Egito é o país africano com mais mortos (630) e tem 12.229 casos, seguindo-se a Argélia, com 548 mortos e 7.019 infetados. A África do Sul tornou-se o terceiro com mais mortos (264), continuando a ser o país do continente com mais casos de covid-19, com 15.515 infetados.

