Covid-19: Reino Unido ultrapassa as 37 mil vítimas mortais

17h30 (CET) Reino Unido ultrapassa as 37 mil mortes

O Reino Unido atingiu hoje 37.048 mortes por covid-19, após as autoridades britânicas confirmarem mais 134 mortes e 2.004 novos casos nas últimas 24 horas.

O Governo do Primeiro-Ministro Boris Johnson mantém o plano de reabertura de escolas e mercados em Inglaterra a partir da próxima segunda-feira, e de permitir a abertura das restantes lojas não essenciais a partir de 15 de Junho.

17h10 (CET) Voos do espaço Schengen autorizados para toda a República Checa

A República Checa deu hoje mais um passo no alívio das restrições impostas pela pandemia de covid-19 e consumou a reabertura de todos os aeroportos para voos operados no espaço Schengen.

O governo checo anunciou ainda a diminuição do controlo nas fronteiras terrestres com Alemanha e Áustria, impondo apenas controlos aleatórios de viaturas e comboios, embora as pessoas sejam obrigadas a apresentar um certificado de teste negativo ao novo coronavírus.

16h45 (CET) Governo húngaro prevê fim do estado de emergência a 20 de junho

O Governo húngaro deverá terminar o período de estado de emergência no país a 20 de junho, segundo uma publicação na rede social Facebook da ministra da Justiça, Judit Varga.

O regime adotado para o combate à pandemia de covid-19 na Hungria gerou grande polémica, uma vez que o primeiro-ministro, Viktor Orban, teria aproveitado para reforçar os seus poderes e para intensificar a repressão contra vozes críticas.

16h15 (CET) Guiné-Bissau reabre fronteiras e dá início ao desconfinamento

O Governo da Guiné-Bissau decidiu abrir as fronteiras do país e permitir a entrada e saída de pessoas do território nacional, segundo o regulamento do estado de emergência, que foi hoje prolongado pela quarta vez pelo presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, terminando agora a 10 de junho, depois de ter sido declarado inicialmente a 28 de março.

Apesar da abertura de fronteiras, as autoridades guineenses vão manter o recolher obrigatório entre as 20:00 e as 06:00 e as restrições à circulação no território nacional. A Guiné-Bissau regista quase 1.200 casos de covid-19, incluindo sete mortos e 42 recuperados.

16h00 (CET) Putin anuncia que Rússia já atingiu o pico da pandemia

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta terça-feira que a Rússia já ultrapassou o pico da pandemia de covid-19, anunciando também a nova data da parada militar de comemoração do 75.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi, que foi adiada devido à pandemia e será agora realizada no dia 24 de junho.

15h30 (CET) Espanha declara 10 dias de luto em memória das vítimas

O Conselho de Ministros chegou hoje a acordo para decretar o luto nacional a partir de amanhã, quarta-feira, durante dez dias, em homenagem às mais de 26.800 pessoas que morreram devido à pandemia, sobre as quais o presidente do Governo, Pedro Sánchez, garantiu que "a sua memória ficará sempre" com o povo espanhol.

Este é o período mais longo de luto durante a democracia espanhola, que entrará em vigor a partir da meia-noite, deixando a bandeira nacional a meia haste em todos os edifícios públicos e navios da Marinha.

15h00 (CET) Cabo Verde regista a quarta vítima mortal

Cabo Verde registou hoje a quarta morte associada à covid-19, uma mulher de 55 anos que estava internada na Praia em estado grave, anunciou o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.

A primeira vítima mortal, que foi também o primeiro caso de covid-19 diagnosticado no país, registou-se na ilha da Boa Vista, um turista inglês de 62 anos. Seguiram-se mais dois casos na Praia, uma mulher de 92 anos e um homem de 65 anos, todos igualmente com outros problemas de saúde associados.

14h30 (CET) Pandemia supera os 5,5 milhões de infetados e 346 mil mortos

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já infetou pelo menos 5.505.307 pessoas em todo o mundo, resultando na morte de 346.188, de acordo com os dados compilados até esta manhã pela agência noticiosa francesa AFP.

14h10 (CET) Portugal anuncia mais 12 óbitos e 219 casos

Portugal regista hoje 1.342 mortes relacionadas com a covid-19, mais 12 do que na segunda-feira, e 31.007 infetados, mais 219, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

13h50 (CET) Transavia retoma voos para Portugal no dia 4 de junho

A Transavia vai reiniciar progressivamente os seus voos, a partir de 4 de junho, sendo que no caso de Portugal ligará Amesterdão a Faro e Lisboa.

Segundo a companhia aérea holandesa de baixo custo, os passageiros e a tripulação vão usar máscaras em todos os voos para reduzir os riscos de contágio. “Os passageiros devem garantir que possuem a proteção facial necessária (máscaras de boca e nariz, tais como as não médicas, enquanto a tripulação de cabine também usará proteção facial”, refere o comunicado.

13h30 (CET) Comissão Europeia arrecada verba recorde para investigação de vacina

A campanha de angariação de fundos promovida pela Comissão Europeia (CE) para financiar a investigação de tratamentos e vacina para a covid-19 atingiu 9,5 mil milhões de euros, acima do objetivo inicial de 7,5 mil milhões de euros.

A presidente da CE, Ursula von der Leyen, deverá explicar os próximos passos para o combate à pandemia numa declaração à imprensa na próxima quinta-feira.

Outras notícias do dia:

- O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da OCDE caiu 1,8% no primeiro trimestre em relação ao último trimestre de 2019 devido à pandemia da covid-19, a segunda maior queda trimestral desde a crise financeira de 2009.

- A Rússia anunciou um número recorde de 174 mortes esta terça-feira, elevando assim o total para 3.807. Já o número de casos subiu para 362.342, na sequência do diagnóstico de mais 8.915 casos nas últimas 24 horas.

- O número de mortos em África pela covid-19 aumentou para 3.471 nas últimas 24 horas, mais 123 em relação à véspera, em mais de 115 mil casos de infeção diagnosticados em 54 países africanos.

- O Presidente da República de Timor, Francisco Guterres Lu-olo, solicitou hoje ao parlamento timorense o prolongamento do estado de emergência devido à covid-19 por mais 30 dias, mas com menos restrições, terminando agora a 27 de junho.

- A Alemanha superou a fasquia dos 179 mil casos, depois de ter registado mais 432 nas últimas 24 horas. Já o número de óbitos está agora nos 8.302, mais 45 em relação ao dia anterior, segundo os dados hoje anunciados pelo Instituto Robert Koch.

A pandemia de SARS-CoV-2

O surto deste novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2 e que provoca a doença Covid-19, terá surgido em dezembro num mercado de rua de Wuhan, embora alguns estudos admitam que o vírus já estivesse presente naquela cidade chinesa desde outubro. O primeiro alerta endereçado à Organização Mundial de Saúde aconteceu a 31 de dezembro referindo o caso de uma pneumonia desconhecida. O primeiro registo na Europa surgiu a 24 de janeiro, em França, quatro dias depois dos Estados Unidos. Médicos em França sugerem, entretanto, ter assistido o primeiro paciente no país com Covid-19 a 27 de dezembro depois de repetirem em abril as análises de exames a antigos pacientes com sintomas suspeitos da nova doença. De acordo com os registos oficiais, a pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março. Dois meses depois, apesar da pandemia continuar em expansão, alguns países começam a afrouxar as medidas de contenção e a promover a retoma económica.