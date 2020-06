Novak Djokovic contrai covid-19

A covid-19 chegou ao topo do ténis. O líder do ranking mundial, Novak Djokovic, testou positivo depois de ter participado num torneio de exibição que ele próprio organizou, com jogos em várias cidades dos Balcãs. O anúncio foi feito pelo próprio tenista, que revelou que a esposa também tinha contraído a doença mas que os dois filhos do casal tinham testado negativo.

O torneio deu nas vistas numa fase inicial pelo desrespeito das medidas de prevenção e pela presença livre de público nas bancadas e agora por se ter tornado num foco da covid-19. Djokovic foi o quarto tenista a testar positivo depois de passar pelo torneio, depois de Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicky.

O número um do mundo explica que organizou a competição com a melhor das intenções para passar uma mensagem de solidariedade na região numa altura em que acreditava que o vírus tinha enfraquecido. Se o objetivo era proporcionar alguma competição aos tenistas enquanto o circuito ATP está suspenso, pode ter saído o tiro pela culatra.

O regresso do ténis profissional, previsto para 14 de agosto no setor masculino e 3 de agosto entre as mulheres, está agora em risco.