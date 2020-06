Micheál Martin aprovado pelo parlamento

Micheál Martin foi confirmado, após votação no parlamento, como novo primeiro-ministro da Irlanda. Uma dança de cadeiras neste novo executivo de coligação, que será dirigido pelo partido que Martin lidera, o Fianna Fáil, e do qual fazem parte o Fine Gael, do anterior chefe do executivo, que salta para a vice-chefia do governo, e os Verdes, sem os quais não haveria uma maioria parlamentar para governar o país.

"Recuperação e renovação são estes os temas que sustentam o que foi acordado no programa de governo" entre as três formações coligadas, explica o primeiro-ministro, acrescentando que foi possível alcançar um acordo baseado nos "princípios democráticos fundamentais e com um equilíbrio e programa abrangentes".

A força política de Leo Varadkar, que geriu os destinos do país nos últimos três anos, foi a terceira força política mais votada. Desde as eleições de 2016 que o Fine Gael governava sem maioria absoluta e com base num acordo com o Fianna Fáil muito frágil. O presidente acabou por dissolver o parlamento e convocar novas eleições.

Para já, a prioridade de Micheál Martin será a gestão da pandemia de Covid-19 porque, como o próprio frisou, a luta contra o novo coronavírus não terminou.