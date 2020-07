O surgimento de pelo menos 8 cadeias de transmissão e o registo de mais de 350 casos positivos de Covid-19 na última semana, levou o governo da Catalunha a decretar o confinamento obrigatório numa zona onde vivem cerca de 210 mil pessoas.

A medida entrou em vigor ao meio-dia deste sábado com o objetivo de conter os surtos "proteger as pessoas mais vulneráveis e reforçar a prevenção" e proteção dos centros de saúde e também do hospital, explicou a ministra da Saúde da Catalunha, Alba Vergés.

Muitos migrantes sazonais trabalham por esta altura no férteis campos da região de Lérida, cerca de 150 km a Oeste de Barcelona. Mas usar máscaras de proteção quando as temperaturas estão frequentemente acima dos 35ºC e manter o distanciamento social no meio dos pomares estão a complicar as colheitas este ano.

Estima-se que 400 mil migrantes estão em Espanha sem licenças de trabalho ou residência.

Na capital da Catalunha, os olhos estão voltados para o turismo. Muitos hotéis continuam fechados ou a trabalhar a meio-gás, mas a icónica Sagrada Família já reabriu e numa homenagem ao trabalho hercúleo dos últimos meses, as primeiras visitas foram reservadas a trabalhadores dos serviços de saúde e respetivas famílias.