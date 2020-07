Espanha bate recorde de novos casos de Covid-19 desde maio

Desde 22 de maio que o número de novos casos de Covid-19 em Espanha, não era tão elevado.

O país registou quase 400 novas infeções num só dia.

Já com as fronteiras abertas, o governo procura atrair turistas para reanimar a Economia, mas estes nem sempre respeitam as regras de distanciamento social.

Em Maiorca, por exemplo, as autoridades avisam que poderão ter de fechar as zonas de bares para impedir a concentração de turistas.

Os donos de bares esperam que não e esta proprietária diz que "Por vezes é preciso dizer-lhes duas vezes para que se sentem, mas que em geral, obedecem".

Os maiores focos de novas infeções localizam-se nas regiões de Aragão e Catalunha.

A cidade de Lérida voltou ontem ao confinamento depois de um surto de novos casos de Covid-19.

Lojas e cafés voltaram a fechar e estão proibidos ajuntamentos de mais de dez pessoas.

Na Roménia, o governo prolongou por mais um mês o atual estado de alerta contra a pandemia de coronavírus.

Uma decisão que surge depois do país ter registado 21 mortes e mais de 640 novas infeções por coronavírus nas últimas 24 horas.

Num discurso televisivo, o presidente da Roménia, Klaus Iohannis, lembrou que as principais armas contra a propagação do vírus são o uso de máscara e manter uma distância social. Iohannis lembrou ainda que "Não devemos perder o que ganhámos até agora. Somos uma nação poderosa e juntos podemos ultrapassar isto".

Na Grécia apertam-se os controlos sanitários depois do aumento de casos de Covid-19 em vários estados dos balcãs. Quem quiser entrar no país através da fronteira com a Bulgária, tem agora de trazer uma prova de teste negativo ao coronavírus, em inglês, emitida no máximo nos últimos três dias.

Em França, uma das maiores atrações turísticas da Europa, a Disneyland Paris, já reabriu ao público.

O número de visitantes está limitado e quem tem mais de 11 anos tem de andar de máscara na cara, mas após quatro meses de encerramento, o parque encantado voltou a abrir os portões.