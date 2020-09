Exposição de Julius von Bismarck "brinca com o fogo"

Julius von Bismarck não tem vocação de pirómano, mas gosta de brincar com o fogo nas criações artísticas que produz.

Para preparar a nova exposição "Fire with Fire", que se apoia por completo no elemento natural, Bismarck estudou o livro "A Psicanálise do Fogo", do filósofo francês Gaston Bachelard, e o teste do borrão de tinta do psicólogo suíço Hermann Rorschach.

Imagens de incêndios como os que devastaram Portugal ou castigaram os EUA correram mundo pelo impacto assustador, mas Bismarck descobriu-lhes a beleza própria e apoia-se em múltiplas dimensões para propor uma reflexão sobre o fogo.

"A exposição resulta de uma pesquisa e de um esforço para perceber os fogos florestais e a própria essência do fogo. É uma abordagem psicanalítica porque fiquei emocionado quando vi as chamas. Os vídeos dessas chamas ficaram no meu subconsciente. Por esse motivo decidi fazer uma abordagem psicológica. A exposição é mais sobre ciências humanas do que sobre ciências naturais", sublinhou Bismarck.

Para além dos vídeos alusivos ao poder do fogo a exposição também inclui oito esculturas de cerâmica que são interpretações de monumentos e memoriais existentes.

"Estes monumentos existem em todo o mundo. Parecem todos diferentes mas são sempre a mesma coisa. O meu interesse formal foi em perceber como é que as chamas são usadas para representar um portal para o além", acrescentou o artista.

A exposição "Fire with Fire" pode ser visitada no Salão de Arte e de Exposições da República Federal da Alemanha, em Bona, até 24 de janeiro.